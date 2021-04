iPad Pro, generazione 2021: eccoli su Amazon

A partire da oggi è possibile mettere mano alla nuova generazione di iPad Pro con M1 per un preordine immediato su Amazon, così da poter avere a disposizione il nuovo dispositivo non appena sarà immesso sul mercato il 27 maggio prossimo. Scegliendo fin da oggi il proprio modello si avrà la certezza di poter mettere mano esattamente al dispositivo desiderato, senza dover fare i conti con più che probabili carenze di forniture in occasione del rilascio.

iPad Pro (2021), da oggi su Amazon

Questi i modelli disponibili con display LiquidRetina da 11 pollici:

Apple iPad Pro 11″ 128 GB : 899 euro

: 899 euro Apple iPad Pro 11″ 256GB: 1.009 euro

Questi invece i modelli disponibili con display LiquidRetinaXDR da 12,9 pollici:

Apple iPad Pro 12,9″ 128 GB : 1.219 euro

: 1.219 euro Apple iPad Pro 12,9″ 256GB : 1.329 euro

: 1.329 euro Apple iPad Pro 12,9″ 1TB: 1.989 euro

I nuovi iPad Pro con M1 saranno disponibili per le spedizioni dal 27 maggio e ognuna delle versioni indicate è disponibile su Amazon tanto nella versione Argento quanto in quella Grigio siderale.

L’occasione è buona anche per chi vuol attingere invece alla generazione antecedente del top di gamma tra i tablet di Cupertino: la versione da 1TB è scontata del 19%, portando il prezzo da 1339 euro a 1086 euro (ben 900 euro in meno rispetto all’omologa versione di nuova generazione).