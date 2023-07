iPad Pro 2022 256GB al prezzo più basso di sempre: solo su Amazon

Se sei alla ricerca del massimo delle prestazioni e dell’eleganza in un tablet, allora questa è l’offerta che non puoi assolutamente perdere.

Amazon è impazzita, mettendo in promozione l’iPad Pro 2022 da 256GB al minimo storico di soli 1299,99 euro, rispetto al prezzo di listino di 1599 euro. Non perdere tempo, questa è l’opportunità che aspettavi.

iPad Pro 2022 256GB: a questo prezzo non si era mai visto

Il nuovo iPad Pro 2022 ti offre un’esperienza visiva senza precedenti grazie al suo display Liquid Retina XDR da 12,9″. ProMotion e True Tone garantiscono colori brillanti e naturali, mentre l’ampia gamma cromatica P3 ti regalerà immagini e video sempre nitidi e dettagliati. Potrai vivere la tua creatività e il multitasking in modo fluido e intuitivo, grazie al chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core, progettato per offrire prestazioni sorprendenti.

Con la fotocamera posteriore da 12MP (grandangolo) e 10MP (ultra grandangolo), dotata di scanner LiDAR per la realtà aumentata, potrai catturare foto e video di qualità professionale. Non solo, grazie alla fotocamera frontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica, potrai avere sempre scatti perfetti per le tue videochiamate e selfie.

La connettività Wi-Fi 6E ultraveloce ti permette di rimanere connesso col mondo ovunque tu sia, mentre il connettore USB C compatibile con Thunderbolt / USB 4 ti offre una versatilità senza pari nel collegamento di accessori esterni.

La sicurezza è garantita grazie a Face ID, il riconoscimento del viso che rende l’autenticazione sicura e veloce. Con Apple Pay, potrai effettuare pagamenti in modo semplice e sicuro con un solo tocco.

L’iPad Pro 2022 da 256GB è un concentrato di potenza, eleganza e versatilità, perfetto per il lavoro, lo studio e il divertimento. E ora, grazie alla promozione incredibile di Amazon, puoi averlo a un prezzo mai visto prima.

Non perdere questa occasione unica: acquista subito il tuo iPad Pro 2022 da 256GB su Amazon e scopri l’emozione di possedere uno dei tablet più avanzati sul mercato. Offerta disponibile per un periodo limitato, quindi affrettati prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.