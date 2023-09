iPad Pro 2022: occhio al prezzo Amazon, SUPER SCONTO (-16%)

iPad Pro 2022 è un tablet eccezionale che ha tutte le capacità di sostituire naturalmente un MacBook. Oggi hai la grande opportunità di acquistare il modello WiFi da 128GB in offerta a 899 euro invece del prezzo di listino di 1069 euro.

iPad Pro 2022 in offerta: occasione da non perdere

iPad Pro 2022 sorprende con il suo display Liquid Retina da 11 pollici, che offre una qualità visiva eccezionale. Con ProMotion, True Tone e un’ampia gamma cromatica P3, ogni immagine e video prendono vita con colori vibranti e dettagli nitidi. Che tu stia lavorando su progetti creativi o guardando i tuoi contenuti preferiti, questo display è una gioia per gli occhi.

Il tablet è alimentato dal potente chip M2 di Apple, con CPU 8-core e GPU 10-core. Questo significa che puoi affrontare senza sforzo le attività più impegnative, dall’editing video al multitasking fluido. Non importa cosa ti aspetti dall’iPad Pro, il suo incredibile potenziale ti stupirà.

Le fotocamere posteriori da 12MP (grandangolo) e 10MP (ultra grandangolo), unite allo scanner LiDAR per la realtà aumentata, trasformano il tuo iPad Pro in uno strumento creativo. Cattura foto e video di alta qualità o sperimenta con la realtà aumentata per un’esperienza unica.

La fotocamera frontale da 12MP con ultra grandangolo e la funzione Inquadratura automatica rendono le videochiamate e le selfie più coinvolgenti che mai. Inoltre, grazie a Face ID, puoi sbloccare il tuo iPad Pro in modo sicuro e approfittare di Apple Pay per pagamenti facili e sicuri.

iPad Pro 2022 offre connettività Wi-Fi 6E ultraveloce, che ti permette di rimanere connesso al mondo ovunque ti trovi. Il connettore USB-C è compatibile con Thunderbolt e USB 4, offrendo un’ampia gamma di opzioni per collegare dispositivi esterni e periferiche.

Non perdere questa occasione unica di acquistare l’iPad Pro 2022 a un prezzo così vantaggioso. Sii pronto a vivere un’esperienza informatica di altissimo livello con la potenza, la versatilità e la bellezza di iPad Pro 2022. Acquista il tuo su Amazon ora e goditi tutte le incredibili funzionalità che questo dispositivo ha da offrire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.