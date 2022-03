iPad Pro: con M2 e MagSafe in arrivo in autunno

Stando a quanto da poco riferito dall’analista Mark Gurman nella sua newsletter “Power On” di Bloomberg, Apple sarebbe al lavoro su un nuovo modello di iPad Pro con chip proprietario M2 che dovrebbe fare capolino sul mercato questo autunno, per la precisione tra settembre e novembre 2022, quindi in occasione del keynote che solitamente l’azienda di Cupertino tiene sul finire dell’anno.

iPad Pro: nuovo modello tra settembre e novembre 2022, con M2 e MagSafe

Da notare che gli iPad Pro con M1 sono stati lanciati a maggio 2021 e una “rinfrescata” a circa un anno e mezzo di distanza potrebbe avrebbe perfettamente senso e risulterebbe essere in linea con quanto fatto da Apple pure precedentemente.

Per quel che concerne il chip M2, in base a ciò che è emerso, dovrebbe avere una CPU octa-core proprio come il predecessore, ma andrebbe a superarlo per velocità ed efficienza grazie al nuovo processo produttivo a 4 nm di TSMC. Riguardo la GPU, si parla di un passaggio dagli attuali 7 o 8 core di M1 a 9 o 10 core con M2. Insomma, inutile dire che

Le novità che il nuovo modello di tablet Pro dell’azienda di Cupertino porterebbe in dote, però, non si fermerebbero al “solo” chipset, ma andrebbero ad interessare anche il sistema di ricarica impiegato, che stando a quanto riferito potrebbe infatti essere aggiornato con l’introduzione per la prima volta in assoluto in questo ambito del MagSafe. Da tenere presente che già in precedenza era stato previsto il possibile supporto alla funzionalità di ricarica wireless e una scocca in vetro.