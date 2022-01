iPad Pro 2022: logo Apple in vetro per MagSafe?

Apple annuncerà nuovi tablet entro il primo semestre 2022. Oltre alle versioni aggiornate di iPad e iPad Air, l'azienda di Cupertino ha previsto il lancio degli iPad Pro con vari miglioramenti hardware. Secondo le fonti del sito 9to5Mac ci sarà una piccola modifica estetica che consentirà di aggiungere il supporto per la ricarica wireless.

iPad Pro 2022 con Magsafe?

Gli attuali iPad Pro da 11 e 12,9 pollici hanno un telaio in alluminio. Questo materiale garantisce leggerezza e resistenza, ma blocca il campo magnetico che permette la ricarica senza fili. Apple aveva pensato di realizzare una cover in vetro, come negli iPhone. La soluzione è stata scartata perché avrebbe causato un aumento dei danni (graffi o rotture). Secondo le fonti di 9to5Mac, l'azienda di Cupertino ha sviluppato un prototipo con il logo della mela morsicata più grande e soprattutto di vetro.

La ricarica wireless verrebbe quindi effettuata attraverso il logo. Apple avrebbe inoltre incrementato la forza dei magneti per evitare cadute accidentali (gli iPad Pro sono più pesanti degli iPhone) e la velocità di ricarica. Per i nuovi tablet si prevede anche una batteria più grande, fotocamere aggiornate e soprattutto l'uso del processore Apple M2 che verrà probabilmente introdotto con il MacBook Air 2022.

Le recenti indiscrezioni smentiscono quelle di fine dicembre. I prossimi iPad Pro non avranno né un telaio in lega di titanio, né il notch (come nel Galaxy Tab S8 Ultra). Quest'ultima novità potrebbe arrivare nel 2023. Possibile invece il lancio di un modello con schermo maggiore di 12,9 pollici.