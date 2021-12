iPad: i nuovi modelli che Apple lancerà nel 2022

Il 2022 sarà un anno all'insegna di tanti nuovi modelli di iPad. Non è una notizia diffusa ufficialmente da Apple, sia ben chiaro, ma si tratta della previsione del solitamente affidabile Mark Gurman, l'insider di Bloomberg esperto del mondo della “mela morsicata”.

Nella sua newsletter Power On che pubblica ogni settimana con gli ultimi leak e rumor relativi ai prodotti dell'azienda di Cupertino, Gurman ha per l'appunto fatto sapere che Apple si starebbe preparando a lanciare nel corso del prossimo anno diverse versioni aggiornate del suo tablet.

Apple: arrivano nuovi iPad Pro, Air e “entry level”

Più precisamente, Apple avrebbe in programma il lancio di un nuovo modello di iPad Pro, sempre nelle due versioni da 11 e 12.9 pollici, il quale dovrebbe andarsi a caratterizzare per l'adozione di un redesign della versione 2021, con una scocca realizzata in vetro. Il nuovo dispositivo dovrebbe inoltre portare in dote il supporto alla ricarica wireless inversa e MagSafe, presente anche sui recenti iPhone.

Insieme all'iPad Pro, nel 2022 faranno capolino sul mercato pure un nuovo modello di iPad Air, che probabilmente verrà rinnovato soprattutto a livello hardware, e nuovo modello di iPad “entry level”, che potrebbe vedere un rinnovamento importante non solo per quel che concerne la componentistica ma anche e soprattutto lato estetico. Purtroppo oltre a queste informazioni non risultano disponibili maggiori dettagli, ma sicuramente nelle settimane a venire non tarderanno ad arrivare ulteriori indiscrezioni.

Nonostante, dunque, nei giorni scorsi si parlasse di un rallentamento di Apple durante l'ultimo trimestre dell'anno e oltre, l'azienda sembrerebbe comunque trovarsi in uno stadio già piuttosto avanzato.