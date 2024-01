iPad Pro: display OLED in fase di produzione

Da tempo si parla dell’avvento sul mercato di nuovi modello di iPad Pro dotati di display OLED e a quanto pare il momento giusto affinché ciò accada si sta effettivamente per avvicinare.

iPad Pro: display OLED in produzione questa settimana

Stando infatti a quanto riferito nelle scorse ore dal The Elec, i display OLED per entrambi i modelli di iPad Pro di nuova generazione entreranno nella fase di produzione entro questa settimana, giusto in tempo per l’inizio delle spedizioni dei dispositivi che dovrebbe avvenire ad aprile.

LG Display avrebbe recentemente iniziato a produrre transistor a film sottile (TFT) per i nuovi display dei modelli Pro del tablet Apple da 13 pollici, mentre questa settimana Samsung avvierà la propria produzione per la variante del dispositivo da 11 pollici. Il TFT funge essenzialmente da interruttore per spegnere e accendere i singoli pixel OLED.

Tutti e due i modelli di tablet Apple dovrebbero entrare in produzione di massa intorno a marzo, con il lancio sul mercato atteso per il mese di aprile, come anticipato nelle righe precedenti., secondo il rapporto di oggi. A tal riguardo, l’analista Ming-Chi Kuo ha riferito che si aspetta che i nuovi modelli di iPad Pro vengano lanciati nel secondo trimestre del 2024, che va per l’appunto da aprile a giugno.

Insieme ai nuovi display, i modelli Pro dei tablet del colosso di Cupertino dovrebbero essere alimentati dall’ultimo chip M3, che ha debuttato nei nuovi modelli di MacBook Pro l’anno scorso. L’M3 è costruito sulla tecnologia a 3 nanometri e dovrebbe portare un notevole miglioramento grafico rispetto al chip M2 attualmente adoperato.