iPad Pro, guarda che sconto (su Amazon)

Chi vuole far proprio un iPad Pro ha una possibilità interessante in queste ore: rinunciando al passo sul chip M1, ma senza venir meno alla qualità del top di gamma dei tablet di Cupertino, può attingere a due sconti interessanti che Amazon mette a disposizione in queste ore.

iPad Pro, fino a 239 euro di sconto

L’offerta più ghiotta è relativa alla versione Wifi da 1TB, che in queste ore è disponibile con un incredibile sconto del 18% che significa un avanzo di 239 euro tondi. Il prezzo scende pertanto da 1339 euro a 1100 euro, avendo così a disposizione il miglior prezzo di sempre per un device di qualità superiore e con un quantitativo di memoria che allontana ogni pericolo anche per chi produce e sfrutta intensamente il dispositivo.

La seconda opportunità è per chi si accontenta di un taglio di memoria più limitato, ossia 256GB: in questo caso il prezzo scende da 899 euro a 871,99 euro, con uno sconto immediato del 3%.

In entrambi i casi il colore disponibile è grigio siderale, in entrambi i casi 11 pollici di alta qualità a disposizione di studio, lavoro e intrattenimento attraverso la potenza di calcolo del chip A12Z Bionic con Neural Engine e con la disponibilità di un doppio obiettivo posteriore a rendere il tablet ben più di un semplice tablet. Con un “plus” importante, per poche ore: uno sconto esclusivo su Amazon che non potrà che far gola a quanti stanno cercando il momento migliore per entrare nella famiglia iPad Pro.