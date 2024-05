iPad Pro M4: le prestazioni AI sono impressionanti

Dopo tanta attesa e diverse tribolazioni, i nuovi iPad Pro M4 sono finalmente stati annunciati da Apple, nel corso dello speciale evento tenutosi martedì di questa settimana, e stando ai primi benchmark del processore, le nuove configurazioni di fascia alta raggiungono prestazioni per l’intelligenza artificiale impressionanti per il segmento, presentando un vantaggio sul MacBook Pro M3.

iPad Pro M4: benchmark con punteggio di 9234 su “Core ML Neural Engine Inference”.

Andando più in dettaglio, su GeekBench è stato pubblicato un nuovo benchmark per iPad Pro da 12,9 pollici con M4 e 10 core. In questo test, i vari carichi di lavoro dell’intelligenza artificiale sono stati misurati per la prima volta, mostrando un punteggio di 9.234 su “Core ML Neural Engine Inference”.

Il risultato è circa il 10% più veloce rispetto al MacBook Pro M3 raffreddato con ventola, mentre la versione M3 Max del MacBook Pro da 16 pollici con configurazione a 16 core arriva a circa 11.080. Il MacBook Pro da 14 pollici a 14 core con M3 Max arriva a circa 9.200 e presenta un prezzo molto simile all’iPad Pro a 10 core.

Per quel che concerne il resto della gamma iPad Pro, il precedente modello M2 da 12,9 pollici è arrivato a un punteggio pari a circa 7.400, mentre il modello M1 da 12,9 pollici è rimasto molto più indietro con un punteggio corrispondente a circa 3.400.

Va però tenuto conto che la provenienza dei dati non è al momento chiara e inoltre manca ancora un benchmark relativo alle prestazioni della CPU, ma sicuramente nei giorni a venire saranno disponibili un maggior numero di informazioni.