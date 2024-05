iPad Pro M4 resiste ai test di piegatura

Dai primi bend test effettuati sui nuovi iPad Pro M4 si apprende che, nonostante lo spessore sia stato ridotto e proprio per questo qualcuno potrebbe pensare a una maggiore fragilità, i tablet si spiegano più o meno come la precedente generazione che aveva maggiore spessore.

iPad Pro M4: i bend test rivelano maggiore resistenza

Questo sta pertanto a significare che i nuovi iPad Pro M4 sono decisamente più resistenti e duraturi e che le performance di resistenza non sono peggiorate con l’adozione del nuovo design.

Andando più nello specifico, i test, visibili di seguito, sono effettuati dallo youtuber Zack Nelson di JerryRigEverything e dal canale MobileReviewsEh.

Nel primo caso, il test è stato effettuato manualmente, con una pressione esercitata con le mani, mentre nel secondo caso il test è stato effettuato con un misuratore di forza a cui è stata applicata una pressione con di pesi da palestra. Sia in un test che nell’altro, però, come anticipato, gli iPad Pro M4 si sono dimostrati sufficientemente e sorprendentemente resistenti.

In sostanza, parrebbe quindi decisamente improbabile che i nuovi iPad Pro M4, nonostante siano più sottili, possano essere causa di un nuovo “bendgate”, dopo quello che coinvolse alcuni modelli della medesima gamma nel 2019 che, in alcuni casi, uscirono dalle confezioni di vendita già con una leggera piegatura del telaio in alluminio, attribuita a un effetto collaterale del processo di produzione, il che, come comprensibile, destò malcontento e preoccupazione da parte degli utenti i quali, dopo aver sborsato letteralmente fior di quattrini, si erano ritrovati un device in quelle condizioni.