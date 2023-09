iPad Pro: una nuova Magic Keyboard in alluminio

Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, l’iPad Pro di prossima generazione che Apple lancerà sul mercato sarà accompagnato pure da un nuovo modello di Magic Keyboard che lo farà sembrare ancora più simile a un MacBook.

iPad Pro con Magic Keyboard in alluminio

A riferire la notizia è stato l’autorevole Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, nella sua consueta newsletter “Power On”. Stando a quanto da lui dichiarato, la nuova tastiera magnetica per iPad Pro avrà infatti un trackpad più grande rispetto a quanto già proposto e una scocca in alluminio che la farà somigliare al case di un laptop, andando in tal modo a offrire una struttura più robusta agli utenti.

La parte esterna della Magic Keyboard, invece, dovrebbe essere in silicone, ovvero il medesimo materiale proposto sul modello attuale, e dovrebbe continuare ad essere presente la porta USB-C.

I suddetti cambiamenti potrebbero tuttavia portare Apple ad aumentare il prezzo della tastiera, andando quindi a superare il tetto dei 429 euro attualmente richiesti.

In merito all’arrivo sul mercato, il lancio della nuova Magic Keyboard è atteso per il prossimo anno, unitamente ai nuovi modelli di iPad Pro. Si tratterebbe del primo importante aggiornamento del prodotto a partire dal 2018. I nuovi iPad dovrebbero andarsi a caratterizzare per l’impiego del chip M3 che, a cui, per l’appunto, il colosso di Cupertino dovrebbe togliere i veli nel 2024.