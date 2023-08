Apple iPad Pro 2024 con schermo OLED e chip M3

Il prossimo evento di Apple è riservato agli iPhone 15, ma l’azienda di Cupertino ha già pianificato il lancio di nuovi iPad Pro nel 2024. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, le nuove versioni del tablet avranno diversi miglioramenti hardware, tra cui uno schermo OLED e il processore M3.

Ipad Pro 2024: possibili novità

Apple domina il mercato dei tablet con una quota del 37%. Tuttavia, come dimostrano i dati rilevati da IDC, le consegne sono diminuite del 16,8% nel secondo trimestre. Molti utenti non acquistano nuovi tablet o aggiornano quelli che già possiedono, come avvenuto durante la pandemia COVID-19, ma preferiscono acquistare smartphone con schermi di grandi dimensioni.

Secondo Mark Gurman, Apple complica anche la scelta del tablet, in quanto offre sei diversi modelli con poche differenze tra loro. iPad Pro da 11 pollici e iPad Air hanno entrambi uno schermo da 11 pollici. Inoltre, l’azienda vende anche l’iPad di nona generazione con pulsante Home, nonostante il lancio della generazione successiva. Finalmente gli iPad Pro del 2024 introdurranno importanti novità.

I nuovi modelli (nomi in codice J717, J718, J720 e J721) avranno uno schermo OLED da 11 e 13 pollici. Questa tecnologia, utilizzata per gli iPhone dal 2017, offre una maggiore luminosità e colori più accurati, ma hanno un costo maggiore. I tablet integreranno il processore M3, realizzato a 3 nanometri, che garantirà prestazioni superiori e consumi inferiori. Previsto inoltre l’aggiornamento della Magic Keyboard con un trackpad di maggiori dimensioni. Queste novità dovrebbero essere sufficienti per incrementare le vendite.