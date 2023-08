Mercato tablet: consegne a picco nel secondo trimestre

Il mercato degli smartphone è in crisi, ma quello dei tablet è messo anche peggio. Secondo i dati di IDC relativi al secondo trimestre 2023, le consegne sono diminuite quasi del 30%. La società di analisi ha invece rilevato un calo minimo nelle consegne di Chromebook, ma il merito è soprattutto di HP.

Mercato tablet: festeggia solo Xiaomi

Nel secondo trimestre 2023 sono stati consegnati 28,3 milioni di tablet, ovvero il 29,9% in meno rispetto allo stesso periodo del 2022. Secondo IDC, la cause sono molteplici, ma la principale è sicuramente il basso potere di acquisto dei consumatori dovuto all’inflazione. Il calo non è stato troppo elevato per Apple, in quanto chi acquista un iPad ha subito meno conseguenze negative dalla crisi economica.

L’azienda di Cupertino mantiene saldamente la vetta della top 5 con 10,5 milioni di tablet e un market share del 37%, nonostante una diminuzione delle consegne pari al 16,8%. Molto lontana Samsung con 5,2 milioni di unità consegnate (-18,3) e una quota di mercato del 20,6%. Terza posizione occupata da Lenovo con 2,1 milioni di tablet e un market share del 7,6%, ma è il produttore con il dato peggiore (-38,8%).

Huawei occupa il quarto posto con 1,7 milioni di tablet (-22,9%) e una quota di mercato del 5,9%. Xiaomi entra nella top 5 con un milione di tablet e un market share del 3,6%. È l’unico produttore con dato positivo: +41,6%.

Nel secondo trimestre 2023 sono stati invece consegnati 5,9 milioni di Chromebook, ovvero l’1,8% meno rispetto allo stesso periodo del 2022. La top 5 dei produttori mondiali è guidata da HP che ha incrementato le consegne del 69,2%. Seguono Lenovo, Dell, Acer e ASUS.