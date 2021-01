Anno nuovo, tablet nuovo: il più recente iPad da 10,2 pollici è ora acquistabile con uno sconto del 10% su eBay, tutto ciò che bisogna fare per approfittarne è applicare un codice alla conferma dell’ordine. L’occasione è ghiotta considerando che si tratta del modello 2020 nelle versioni con 32 o 128 GB di memoria interna per lo storage e nelle colorazioni Silver o Gold.

iPad 10.2 a -10%: basta digitare questo codice

Una volta selezionato il pulsante “Compra subito” e aggiunto il prodotto al carrello, in fase di conferma è possibile applicare il coupon “PIT10PERTE” (senza virgolette), da digitare all’atto del pagamento. Lo sconto è immediato. Come si può vedere dall’immagine qui sotto la spedizione è gratuita e immediata. L’affidabilità del venditore è garantita dai tanti feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti su eBay.

Basato sul sistema operativo iPadOS 14, l’iPad 2020 da 10,2 pollici integra il processore A12 Bionic progettato internamente da Apple con architettura 64-bit oltre a una fotocamera da 8 megapixel posteriore e una frontale utile per le videochiamate. Non manca nemmeno il supporto ad accessori ufficiali come il pennino Apple Pencil o la tastiera fisica Smart Keyboard. Con uno sconto del 10% diventa una vera e propria occasione.