iPad: se non hai fretta, è un COLPACCIO

Il tempo è denaro e in questo caso, se non hai fretta, te ne accorgerai eccome. Basta non aver fretta, infatti, e puoi fare tuo un iPad da 10,2″ per soli 299 euro. L'offerta era attiva fino a pochi giorni fa, poi le scorte sono terminate ed è scomparsa. Ora è tornata in auge e, sebbene non siano indicate le tempistiche della consegna, il modello può essere prenotato. Insomma: può essere davvero un colpaccio, purché non si abbia la necessità di averlo subito.

iPad, basta non aver fretta

L'indicazione “attualmente non disponibile” non deve spaventare. Infatti, aggiunge Amazon, “Stiamo lavorando per renderlo nuovamente disponibile. Completa l’ordine e ti invieremo una email con la data di consegna non appena sarà disponibile“. Con ogni probabilità i tempi per la disponibilità dell'iPad saranno relativamente brevi, altrimenti il marketplace non avrebbe lasciato aperte le prenotazioni. Potrebbe dunque esserci poco da attendere, pur senza avere certezze immediate. Una bella scommessa, insomma, che val ben un grosso risparmio (almeno 90 euro e spedizione gratuita).

Il modello promesso è quello con connettività Wifi e memoria da 32GB, schermo da 10,2 pollici e scocca color grigio siderale. Gli altri colori e gli altri tagli di memoria hanno prezzi differenti, sicuramente meno appetibili di questo. 299 euro (-23%) è un'opportunità evidente per un iPad di ottava generazione che potrà servire ancora per molti anni ad esigenze di vario tipo: chi lo prenota ora se lo porta a casa con uno sconto senza pari, purché abbia a disposizione un pizzico di pazienza da investire in questa scommessa.

