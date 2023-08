iPad senza penna? 21€ e te ne porti a casa una che è PERFETTA

Che dirti, avere un iPad è proprio bello ma se vuoi esplorare tutte le possibilità che questa macchina ti offre non puoi proprio evitare di acquistare una penna. Tuttavia quella originale costa un po’ e forse non sei pronto a fare questo investimento, soprattutto se vuoi completare il kit per svago e non per lavoro o per un hobby vero e proprio.

Non ti preoccupare perché ho la soluzione perfetta per te. Nonostante questo modello non sia originale, lo emula in tutto e per tutto senza lasciarti con l’amaro in bocca. In offerta su Amazon con uno sconto del 37% te la porti a casa a soli 21,99€.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

iPad e penna finalmente insiemi: l’unione perfetta

Questa penna per iPad è geniale e non ti impone limiti. La sfrutti con tutti i modelli come edizioni standard, Mini, Air e Pro senza problemi. Disponibile in colorazione bianca anche per design ricorda la più iconica di casa Cupertino quindi non noti neanche la differenza.

Per sapere i modelli effettivamente compatibili trovi la lista in pagina, in ogni caso se hai un prodotto uscito tra il 2018 e il 2023 puoi andare tranquillo.

Le caratteristiche sono diverse, ti dico subito che è sensibile sia all’inclinazione che alla pressione del tratto. Ha la ricarica rapida avanzata quindi con un solo minuto ottieni 50 minuti di utilizzo.

Spegnimento automatico, attacco magnetico e LED incorporato che ti avvisa sul da farsi.

Insomma, ha proprio tutto e costa pochissimo. Collegati subito su Amazon per acquistare la tua penna per iPad a soli 21,99€ grazie allo sconto del 37% ora in corso.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.