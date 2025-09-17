 iPad in SUPER SCONTO: con questo codice risparmi 74 euro
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

iPad in SUPER SCONTO: con questo codice risparmi 74 euro

Il tablet iPad di 11esima generazione è in forte sconto: approfitta di questo codice su eBay e taglia la spesa, la spedizione è gratis.
iPad in SUPER SCONTO: con questo codice risparmi 74 euro
Tecnologia Mobile
Il tablet iPad di 11esima generazione è in forte sconto: approfitta di questo codice su eBay e taglia la spesa, la spedizione è gratis.

Ti segnaliamo l’offerta su eBay che vede protagonista l’ultimo modello di iPad, nella sua versione con 128 GB di memoria interna. Il sistema operativo è iPadOS 26, appena lanciato e arricchito dalla nuova interfaccia Liquid Glass. Per approfittarne devi solo inserire il codice SETTEMBRE25 quando richiesto, così da attivare la promozione e ottenere uno sconto toale di 74 euro rispetto al listino ufficiale della mela morsicata.

Compra iPad in forte sconto

Ecco il codice eBay che taglia il prezzo di iPad

Integra il chip A16 con CPU 5-core, GPU 4-core e Neural Engine 16-core, progettato per gestire funzioni di intelligenza artificiale con supporto a Siri e garantire prestazioni elevate in ogni attività. Al centro dell’esperienza c’è il display Liquid Retina da 11 pollici con risoluzione 2360×1640 pixel e tecnologia True Tone, ideale per i contenuti multimediale e compatibile con Apple Pencil per scrivere, disegnare o colorare a mano libera. Il comparto fotografico comprende una fotocamera posteriore grandangolare da 12 megapixel e una frontale da 12 megapixel con tecnologia Center Stage. Completano la scheda gli altoparlanti stereo in orizzontale, due microfoni, la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, Touch ID e una batteria a lunga durata con ricarica tramite porta USB-C. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per altre informazioni.

Il design del tablet iPad di 11esima generazione

Ti basta inserire il codice SETTEMBRE25 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento, per ottenere lo sconto e acquistare l’iPad di 11esima generazione (la più recente) al prezzo finale di 335 euro. Il risparmio è notevole, considerando il listino ufficiale (409 euro). La colorazione è Blu.

Il coupon sconto SETTEMBRE25 di eBay

Compra iPad in forte sconto

L’offerta è proposta da un venditore professionale con centinaia di feedback positivi già ricevuti dai clienti su eBay. Puoi inoltre contare sulla spedizione gratuita con la consegna entro pochi giorni se lo ordini subito. Attenzione: non sappiamo quante siano le unità in promozione, potrebbero andare sold out in fretta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Samsung Galaxy S26: al via la produzione del chip Exynos 2600

Samsung Galaxy S26: al via la produzione del chip Exynos 2600
iPhone 17: preordini ben oltre le aspettative

iPhone 17: preordini ben oltre le aspettative
BOMBA Samsung Galaxy Tab A9+: scopri il prezzo esplosivo su eBay

BOMBA Samsung Galaxy Tab A9+: scopri il prezzo esplosivo su eBay
Promo shock sul Samsung Galaxy S25 Edge 256GB: la cifra finale ti stupirà

Promo shock sul Samsung Galaxy S25 Edge 256GB: la cifra finale ti stupirà
Samsung Galaxy S26: al via la produzione del chip Exynos 2600

Samsung Galaxy S26: al via la produzione del chip Exynos 2600
iPhone 17: preordini ben oltre le aspettative

iPhone 17: preordini ben oltre le aspettative
BOMBA Samsung Galaxy Tab A9+: scopri il prezzo esplosivo su eBay

BOMBA Samsung Galaxy Tab A9+: scopri il prezzo esplosivo su eBay
Promo shock sul Samsung Galaxy S25 Edge 256GB: la cifra finale ti stupirà

Promo shock sul Samsung Galaxy S25 Edge 256GB: la cifra finale ti stupirà
Davide Tommasi
Pubblicato il
17 set 2025
Link copiato negli appunti