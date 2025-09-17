iPad in SUPER SCONTO: con questo codice risparmi 74 euro

Ti segnaliamo l’offerta su eBay che vede protagonista l’ultimo modello di iPad, nella sua versione con 128 GB di memoria interna. Il sistema operativo è iPadOS 26, appena lanciato e arricchito dalla nuova interfaccia Liquid Glass. Per approfittarne devi solo inserire il codice SETTEMBRE25 quando richiesto, così da attivare la promozione e ottenere uno sconto toale di 74 euro rispetto al listino ufficiale della mela morsicata.

Ecco il codice eBay che taglia il prezzo di iPad

Integra il chip A16 con CPU 5-core, GPU 4-core e Neural Engine 16-core, progettato per gestire funzioni di intelligenza artificiale con supporto a Siri e garantire prestazioni elevate in ogni attività. Al centro dell’esperienza c’è il display Liquid Retina da 11 pollici con risoluzione 2360×1640 pixel e tecnologia True Tone, ideale per i contenuti multimediale e compatibile con Apple Pencil per scrivere, disegnare o colorare a mano libera. Il comparto fotografico comprende una fotocamera posteriore grandangolare da 12 megapixel e una frontale da 12 megapixel con tecnologia Center Stage. Completano la scheda gli altoparlanti stereo in orizzontale, due microfoni, la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, Touch ID e una batteria a lunga durata con ricarica tramite porta USB-C. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per altre informazioni.

Ti basta inserire il codice SETTEMBRE25 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento, per ottenere lo sconto e acquistare l’iPad di 11esima generazione (la più recente) al prezzo finale di 335 euro. Il risparmio è notevole, considerando il listino ufficiale (409 euro). La colorazione è Blu.

L’offerta è proposta da un venditore professionale con centinaia di feedback positivi già ricevuti dai clienti su eBay. Puoi inoltre contare sulla spedizione gratuita con la consegna entro pochi giorni se lo ordini subito. Attenzione: non sappiamo quante siano le unità in promozione, potrebbero andare sold out in fretta.