iPad: un prototipo rivela il modello economico scartato nel 2011

Apple ha rilasciato il primo iPad nel 2010, ma successivamente ha testato un modello di seconda generazione che aveva solo 8 GB di spazio di archiviazione e che avrebbe dovuto rappresentare una variante economica.

iPad: il prototipo da 8 GB del modello di seconda generazione

È stato possibile apprenderlo grazie ad AppleDemoYT, noto per reperire prototipi rari, che ha recentemente condiviso un video, visibile di seguito, il quale, appunto, mostra questo inedito tablet del colosso di Cupertino.

Il dispositivo esegue SwitchBoard, il software di test di fabbrica interno di Apple, invece di una versione di iOS. È stato prodotto nel 2011, ma è un iPad del 2012 che ha un identificatore iPad 2,4. Si tratta di un prototipo che l’azienda ha utilizzato durante la fase di test di convalida ingegneristica della produzione del dispositivo.

Da notare che sul retro del tablet c’è un’incisione che riposta la scritta “8 GB”, cosa che suggerisce che non era solo pensato per essere un dispositivo di prova. È bene precisare che il primo iPad aveva uno spazio di archiviazione base pari a 16 GB di e Apple non ha mai rilasciato un tablet che avesse meno storage.

Prima del lancio di iPad 3, circolavano varie voci che suggerivano che la “mela moriscata” avrebbe rilasciato un iPad 2 a basso costo con 8 GB di spazio di archiviazione. Presumibilmente sarebbe stata un’opzione più conveniente e proprio per questo vista di buon occhio da parecchi utenti meno esigenti, ma le cose alla fine non sono andate in questo modo un iPad da 8 GB non è mai arrivato sul mercato.