iPadOS 16.1: prima beta, ma il lancio al pubblico sarà in ritardo

iPadOS 16.1 va da solo. Nell’annunciare la disponibilità della prima beta per sviluppatori della nuova versione del sistema operativo per iPad, Apple fa sapere che intende distribuire al pubblico direttamente questa build, saltando di fatto la versione 16.0.

In ogni caso è una cosa che avverrà dopo il lancio di iOS 16, segnando la separazione definitiva tra le due piattaforme, almeno per quanto riguarda le tempistiche di release al pubblico.

iPadOS 16.1 in autunno, ma solo dopo iOS 16

In una dichiarazione rilasciata a TechCrunch, il colosso di Cupertino ha spiegato che questo è un anno particolarmente importante per iPadOS e trattandosi ormai di una piattaforma a sé stante, con funzionalità progettate specificatamente per tablet, c’è adesso lo spazio e la flessibilità per distribuire il sistema operativo con i tempi giusti.

Per questa ragione, iPadOS 16.1 arriverà il prossimo autunno, ma solo dopo il lancio di iOS 16.

Nel frattempo, la nuova build è disponibile come detto in prima beta per gli sviluppatori con il download già attivo tramite Apple Developer Center. La grande novità risiede in nuove funzionalità per Stage Manager, oltre ad una serie di correzioni a diversi bug scoperti nel codice che hanno spinto la compagnia a separare i lanci delle nuove versioni di iOS e iPadOS.

