iPadOS 17.5: una nuova gesture conferma Apple Pencil 3

Nella prima beta di iPadOS 17.5 che è stata da poco resa disponibile da Apple, sono state trovate prove che confermano lo sviluppo di una nuova Apple Pencil 3, andando quindi a confermare le voci di corridoio a tal riguardo che sono state diffuse nei giorni scorsi.

iPadOS 17.5 conferma Apple Pencil 3

Più nel dettaglio, diverse prove trovate nel codice di iPadOS 17.5 beta indicano un nuova gesture chiamata “squeeze” e destinata ad Apple Pencil. La gesture può essere utilizzata per interazioni rapide, come ad esempio l’aggiunta di forme, firme, adesivi o un campo di testo. Presumibilmente, sarà possibile abilitarla premendo la superficie dell’Apple Pencil.

Considerando però il fatto che Apple Pencil 2 supporta solo il doppio tocco per passare da uno strumento all’altro in determinate app e dispone di sensori di pressione solo sulla punta e non anche sulla superficie, è cosa altamente probabile che la nuova gesture in questione faccia riferimento a un nuovo modello del pennino della “mela morsicata”, un’ancora inedita Apple Pencil 3, appunto.

Da tenere presente che Apple dovrebbe annunciare nuovi iPad Air, iPad Pro, Magic Keyboard e Apple Pencil a maggio, per cui è cosa assai probabile che la novità in questione possa essere svelata proprio in tale occasione.

Per quanto riguarda i nuovi iPad, si prevede che l’iPad Pro avrà per la prima volta un design più sottile con display OLED e chip M3. L’iPad Air, invece, manterrà lo stesso design, ma con il chip M2. Inoltre, corre voce che Apple introdurrà per la prima volta un iPad Air più grande con display da 12,9 pollici.