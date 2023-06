iPadOS 17 supporta le webcam dei monitor esterni

Il nuovo iPadOS 17 che Apple ha annunciato durante la prima giornata della WWDC 2023 porta in dote svariate nuove funzionalità rispetto all’attuale versione del sistema operativo, tra cui pure la possibilità di sfruttare la webcam dei monitori esterni eventualmente collegati.

iPadOS 17 supporta la webcam dello Studio Display e non solo

Andando più in dettaglio, con iPadOS 17, infatti, la fotocamera integrata sullo Studio Display di Apple e quella di altri display esterni può essere usata con iPad per fare chiamate FaceTime e per altre operazioni legate al versante video.

La nuova funzione è fruibile su qualsiasi iPad supporti la nuova versione del sistema operativo e che sia dotato di porta USB-C.

A dire il vero, però, la feature va oltre il solo impiego con i monitor esterni. In un filmato sul sito dedicato agli sviluppatori, infatti, viene rivelato che qualsiasi webcam e microfono con USB-C può adesso essere usata con iPad in modalità plug-and-play. Per cui, analogamente a come accade su Mac, quando viene collegato uno di questi dispositivi, iPad li riconosce immediatamente senza bisogno di driver di terze parti.

La “mela morsicata” afferma che gli sviluppatori saranno in grado di sfruttare questi accessori nelle loro app utilizzando l’API AVFoundation. Con iPadOS 17, le app possono consentire agli utenti di scegliere l’input audio, fornire ottimizzazioni per la cancellazione dell’eco e altro ancora.

Ricordiamo che i primi passi in questa direzione sono in realtà già stati mossi con iPadOS 16, con cui Apple ha introdotto l’API DriveKit per permettere ai produttori di accessori di creare driver specifici per rendere i loro prodotti compatibili con iPad.