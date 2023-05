iPhone 11 64GB: il ricondizionato come nuovo in offerta su Amazon

Se oggi stavi cercando l’affare probabilmente l’hai trovato. Su Amazon puoi acquistare infatti un iPhone 11 64GB ad un prezzo davvero vantaggioso.

Per soli 339,99 euro puoi acquistare un iPhone 11 ricondizionato in condizioni eccellenti, con una garanzia di 12 mesi e la possibilità di restituirlo entro 30 giorni se non sei soddisfatto.

iPhone 11 64GB Ricondizionato: un perfetto secondo telefono

iPhone 11 è, possiamo dire, ancora oggi uno smartphone di alta gamma che offre prestazioni eccezionali, grazie al processore A13 Bionic e alla sua batteria che garantisce un’autonomia di oltre 10 ore. Nel caso del ricondizionato, avrai una batteria con una capacità ancora superiore all’80%.

Il display da 6,1 pollici ha una risoluzione di 1792 x 828 pixel e supporta il True Tone e il Haptic Touch. La fotocamera posteriore è dotata di due sensori da 12 megapixel, uno grandangolare e uno ultra-grandangolare, che consentono di scattare foto e video di qualità professionale. La fotocamera anteriore è anch’essa da 12 megapixel e supporta il Face ID per lo sblocco sicuro del dispositivo.

Non perdere tempo e approfitta subito di questa offerta limitata. Questo iPhone 11 64GB Ricondizionato non presenta segni di danni estetici visibili, è stato personalmente ispezionato e ripulito da fornitori qualificati di Amazon e soprattutto lo paghi pochissimo: 339,99 euro per un perfetto secondo telefono.

