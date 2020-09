iPhone 11 Pro: l'occasione è oggi, aspettando il 12

Al termine della presentazione Apple di ieri, tutto confermato: nuovo Apple Watch 6, Apple Watch SE, nuovo iPad, nuovo iPad Air, ma niente iPhone 12. Tutto come previsto e, ad oggi, ancora non c’è una data per l’annuncio.

Di fronte a questa situazione, appare chiaro come per l’iPhone 11 il ciclo di vita sia destinato a prolungarsi per molte ragioni: ecco perché lo sconto disponibile in queste ore su eBay è una buona finestra di opportunità per far proprio il device senza attendere oltre, mettendosi in tasca un modello destinato a durare in termini di qualità e di gap rispetto alla generazione successiva.

Apple iPhone Pro, sconto del 27%

Un occhio attento ha potuto notare come, durante la presentazione dei nuovi prodotti, ad un certo punto l’animazione ha mostrato sul calendario un nuovo evento per il 30 settembre: potrebbe dunque essere questo il giorno in cui si alzerà il sipario sulla nuova generazione, ma con consegne che non saranno avviate almeno fino ad ottobre inoltrato. L’iPhone 11 Pro resta pertanto il top di gamma per eccellenza ancora per tutto l’autunno, in attesa che la generazione 12 sveli le proprie performance ed i propri passi avanti in termini di fotocamera, display (sul quale è già smentita l’aumentata frequenza a 120 Hz) e quant’altro.

Chiunque sia in cerca di un iPhone può saltare a bordo in queste ore: da 1455,99 a 1059,99 euro è un affare che consente di risparmiare quasi 400 euro, mettendosi in tasca il 27% dell’investimento necessario e sapendo di poter contare su di un device che, calendario alla mano, ha vita lunga di fronte a sé. Il biennio del Covid (perché ormai di biennio si può parlare) ha abbassato le vendite degli smartphone in tutto il mondo ed ha abbassato il classico ricambio stimato in 18 mesi circa su molti modelli: le stime ribassate per la produzione dell’iPhone 12 e la bontà sperimentata della generazione 11 rendono questa offerta una valida soluzione.

Invio dall’Italia, merchant con feedback al 100%. Scorte in esaurimento, dunque con ogni probabilità lo sconto non durerà più a lungo. Tre i colori disponibili, tutti al medesimo prezzo: nero, bianco e oro.