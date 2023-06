iPhone 12 a 409 euro: l'affare è il ricondizionato come nuovo di Amazon

Oggi ti parliamo di una offerta molto interessante su iPhone 12 da 64GB disponibile su Amazon a soli 409,99 euro. Si tratta di un prodotto ricondizionato, ma non lasciarti scoraggiare da questo termine. Ti spieghiamo subito perché.

Un prodotto ricondizionato è un usato che è stato riportato alle condizioni di funzionamento ottimali da fornitori qualificati di Amazon. Questo significa che il prodotto è stato ispezionato, testato e pulito con cura, e che tutti i componenti sono stati controllati e sostituiti se necessario.

Inoltre, il prodotto ha una garanzia Amazon Renewed di 1 anno, che ti permette di restituirlo o cambiarlo se non sei soddisfatto o se riscontri dei problemi.

iPhone 12 64GB: ricondizionato conviene, non solo per il prezzo

Questo iPhone 12 ricondizionato è descritto in “condizioni eccellenti”, ovvero non presenta alcun segno di usura o graffio visibile ad occhio nudo. La batteria ha ancora una capacità superiore all’80% rispetto al nuovo, quindi puoi goderti la sua autonomia e le sue prestazioni senza preoccupazioni.

Il prodotto viene fornito con tutti gli accessori necessari per il suo funzionamento: uno strumento di rimozione SIM, un caricabatterie e un cavo di ricarica. Le cuffie e la scheda SIM non sono incluse, ma puoi acquistarle separatamente se vuoi.

iPhone 12 è uno smartphone che offre ancora oggi numerose caratteristiche innovative e di qualità. Ha uno schermo OLED da 6,1 pollici con una risoluzione di 2532 x 1170 pixel e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz.

La parte posteriore include una fotocamera posteriore da 12 megapixel con doppia lente grandangolare e ultra-grandangolare accompagnata da una fotocamera anteriore da 12 megapixel con Face ID. Il sistema è alimentato da un processore A14 Bionic con Neural Engine, che garantisce una velocità e una fluidità eccezionali. La memoria interna da 64GB è sufficiente per archiviare foto, video, musica e app.

Questo iPhone 12 ricondizionato non è certificato da Apple, ma questo non influisce sulla sua qualità o sul suo funzionamento. Puoi fidarti dei fornitori qualificati di Amazon, che hanno seguito tutti i protocolli necessari per garantirti un prodotto sicuro e affidabile. Il prodotto potrebbe arrivare in una scatola generica, ma questo non cambia il suo contenuto o il suo valore.

Se stai cercando uno smartphone potente, elegante e conveniente, questa è l’offerta che fa per te. Approfitta subito di questa occasione e acquista il tuo iPhone 12 ricondizionato su Amazon a soli 409,99. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.