iPhone 12 da 128 GB ricondizionato a metà prezzo è un AFFARE su Amazon

Amazon continua a proporre incessantemente promozioni sensazionali in questi ultimi giorni del 2023. Oltre al mouse wireless HP X200 a un prezzo bomba, oggi potrai acquistare iPhone 12 da 128 GB ricondizionato a metà prezzo grazie a una offerta rilanciata da un rivenditore di terze parti italiano sul portale di e-commerce. Ti abbiamo incuriosito? Ora ti spieghiamo le condizioni del dispositivo.

iPhone 12 ricondizionato a metà prezzo? Imperdibile!

Lo smartphone iPhone 12 da 128 GB in questione gode anzitutto della garanzia Amazon Renewed di 1 anno per permetterti un utilizzo in totale sicurezza per 12 mesi. Il device viene fornito in “condizioni eccellenti”, ovvero senza segni di danni estetici visibili ad una distanza di 30 centimetri, e con una batteria dalla capacità ancora superiore all’80%.

Gli accessori potrebbero non essere originali, ma sono sempre compatibili e perfettamente funzionanti. Non manca nel kit lo strumento di rimozione SIM, un caricabatterie e un cavo di ricarica. Per il resto, le specifiche del telefono restano le medesime di ogni altro iPhone di dodicesima generazione: chip A14 Bionic, display di altissima qualità, comparto fotocamera avanzato. Insomma, resta il top di gamma che il pubblico ha potuto conoscere negli scorsi anni.

Il prezzo? 448,99 euro al posto degli 859 euro da pagare per il modello nuovo di zecca. Si parla di un risparmio del 47%, con consegna a inizio 2024 e reso effettuabile entro un anno dal ricevimento. Se quindi il telefono non funziona come previsto, è idoneo a sostituzione o rimborso per 365 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.