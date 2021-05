iPhone 12, domenica di occasioni su Amazon

Chi sta pensando ad un iPhone 12 per la propria vita mobile ha oggi, e solo oggi, un'occasione unica. Su Amazon, infatti, è stata avviata una rara offerta lampo dedicata agli smartphone Apple, con due modelli specifici a disposizione a prezzo scontato:

Apple iPhone 12 a 1029 euro ( -7% )

a 1029 euro ( ) Apple iPhone 12 mini a 929 euro (-8%)

In entrambi i casi si tratta di unità con memoria da 256GB ed in entrambi i casi la scocca ha la delicata colorazione verde.

Le specifiche dello smartphone sono note: Display Super Retina XDR da 6,1 pollici per l'iPhone 12 e da 5,4 pollici per la versione “mini”, chip A14 Bionic, doppia fotocamera da 12MP e resistenza all'acqua IP68. Non solo: a disposizione v'è una offerta Recommerce che dona 30 euro per ogni iPhone restituito all'assistenza, abbattendo potenzialmente il prezzo ulteriormente.

Gli iPhone sono dispositivi che mantengono il prezzo sostanzialmente stabile nel tempo e non è comune una offerta di questo tipo. Succede oggi, succede solo per questa domenica ed a fine giornata l'occasione sarà perduta. Chi sta pensando ad un iPhone è di fronte all'occasione giusta.