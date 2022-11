iPhone 12 Mini 128GB: con il Black Friday 2022 il prezzo è crollato

Mai il prezzo di Apple iPhone 12 Mini 128GB è stato così basso. Con il Black Friday 2022 di Amazon lo acquisti a soli 599 euro, invece di 769 euro. Con questo ordine stai risparmiando esattamente 170 euro, senza rinunciare a potenza, fluidità e dimensioni ridotte per essere confortevole da portare sempre con sé. Tra l’altro, con Cofidis, puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero.

iPhone 12 Mini: prezzo in forte ribasso su Amazon

Corri su Amazon intanto che l’offerta è ancora disponibile. Protagonista di questo Black Friday, l’ottimo Apple iPhone 12 Mini 128GB lo paghi solo 599 euro. Un’occasione unica e irripetibile. Goditi tutta la velocità del chip A14 Bionic che ha rivoluzionato il mondo degli smartphone iOS. Goditi immagini sempre perfette con il display OLED edge-to-edge.

Grazie ai suoi 5,4 pollici che occupano tutta la superficie disponibile, perché senza cornici, ottieni un ampio schermo immersivo e delle dimensioni perfette per la portabilità. Goditi tutto ciò che iPhone ha da offrirti, ma in uno spazio più ridotto e senza rinunciare a nulla. Acquistalo a soli 599 euro, invece di 769 euro. Lo paghi a rate tasso zero da 119,80 euro al mese.

Ricordati che per accedere alle Offerte Black Friday devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.