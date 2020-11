iPhone 12 Mini, questo piccolo grande sconto

Per uno smartphone come l’iPhone, il fatto che a poche settimane dall’uscita sia già disponibile uno sconto è qualcosa che fa necessariamente notizia. Il caso è quello dell’iPhone 12 Mini, da più parti premiato come la vera sorpresa positiva dell’edizione 2020 del melafonino, che in occasione di questo venerdì di sconti trova un taglio del 10% per un risparmio di ben 90 euro.

L’iPhone 12 Mini (128GB) è disponibile pertanto al prezzo di 799 euro. Ma con ogni probabilità l’offerta andrà esaurita nel giro di pochissime ore.

iPhone 12 Mini, piccolo grande sconto

Chi conosce le politiche di prezzo applicate, ben sa quanto tempo ci voglia prima che un iPhone possa trovare uno sconto di questa caratura. Il fatto che l’iPhone 12 Mini possa già essere disponibile con un taglio del 10% è qualcosa di innegabilmente interessante, soprattutto per tutti coloro i quali stavano aspettando proprio il Black Friday per capire se cambiare il proprio smartphone o per aggiornare il proprio iPhone già in dote.

Questo sconto è però figlio di una annata del tutto particolare, con la quale anche Apple deve fare i conti, e con un ciclo di vita degli smartphone che in questo 2020 si è inevitabilmente prolungato e dove oggi è a colpi di sconti che ci si può accaparrare nuove quote d’utenza.

Non tutti i colori sono ancora disponibili, il che significa che le richieste sono già molte ed entro la notte l’offerta potrebbe già essere andata esaurita. Il consiglio è pertanto di approfittarne immediatamente perché su alcuni modelli le consegne sono già previste a 1-2 mesi (leggasi: unità esaurite, se ne riparla nel 2021).