iPhone 12, non è mai stato così conveniente

Prima di chiudere l'ufficio, partire per le vacanze e lasciarti dietro l'ennesima stagione di fatiche, hai ancora un click da fare: oggi hai la possibilità di portarti a casa un iPhone 12 da 64GB con lo sconto del 20%, dunque al miglior prezzo fin qui visto su Amazon per lo smartphone di Cupertino.

iPhone 12, mai così conveniente

Le specifiche parlano da sé, così come il brand: il simbolo del mondo mobile è in quella mela che firma lo smartphone più noto al mondo. Ma oggi anche le cifre parlano da sole: un melafonino da 939 euro, il cui prezzo scende sempre con estrema parsimonia, in queste ore raggiunge il suo minimo di sempre ed arriva a soli 749 euro.

Attenzione al colore, però: il supersconto di oggi coinvolge esclusivamente tre versioni dello smartphone. Queste:

Le versioni rossa e nera godono di uno sconto leggermente ridotto, con una differenza sul prezzo finale nell'ordine dei 50 euro. Nessun altro taglio di memoria, inoltre, ha uno sconto tanto importante a disposizione.

Display Super Retina XDR da 6,1 polici, chip A14 Bionic, doppia fotocamera da 12MP le cui qualità sono già state ampiamente sviscerate dalle recensioni e dalle esperienze degli utenti. Dell'iPhone 12 non c'è più nulla da scoprire, insomma: c'è soltanto da cogliere le opportunità quando succedono. Come quella di oggi, ad esempio: 190 euro risparmiati rispetto al prezzo ufficiale (e almeno 50 euro in meno rispetto a una settimana fa) non sono certo qualcosa di comune.

Spedizione immediata e gratuita. Prima di spegnere tutto, non serve altro che un ultimo click.