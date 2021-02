iPhone 12 Pro 256GB: la miglior offerta è su eBay

Per trovare un iPhone 12 Pro da 256GB ad un prezzo speciale occorre in queste ore cercare su eBay: grazie ad una particolare offerta messa a disposizione da un merchant con il 100% di feedback positivo, infatti, è possibile garantirsi un risparmio cospicuo sia rispetto al prezzo di lancio, sia all’omologo sconto disponibile su Amazon.

Trattandosi di un device che supera i 1000 euro di spesa, l’offerta da 1199 euro rappresenta un invito a nozze per quanti hanno già messo nel mirino questo tipo di device.

Il risparmio disponibile grazie all’offerta su eBay è presto calcolato: 110 euro rispetto al prezzo di lancio, circa 60 euro in meno rispetto al prezzo disponibile su Amazon. Una sforbiciata non da poco se si valuta come modelli di questo tipo siano in grado di conservare il prezzo a lungo. Le unità sono tuttavia limitate, quindi con ogni probabilità l’offerta è destinata a rimanere in auge soltanto pochi giorni (salvo nuove disponibilità in arrivo, grazie alle quali il prezzo potrà essere conservato fino a qualche settimana).

256GB di memoria su un iPhone 12 PRO configurano un modello di alta fascia, sicuramente ottimale in ogni contesto professionale e perfetto per chi da tempo vive sul melafonino la propria dimensione mobile. Chi ha in mente un iPhone 12 PRO per il suo prossimo investimento, insomma, è chiaramente avvertito.