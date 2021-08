iPhone 12, riparazioni gratuite per i problemi audio

Se il tuo iPhone 12 ha problemi di audio, la soluzione potrebbe essere semplice e gratuita. Apple, infatti, ha annunciato un piano globale di riparazione gratuita per quei modelli venduti tra ottobre 2020 e aprile 2021 che possano aver incontrato problemi di sorta a livello audio durante le chiamate.

iPhone 12, ecco come ripararlo gratis

I dettagli sul programma sono disponibili su questa pagina. Apple spiega che i dispositivi coinvolti sono di tipo iPhone 12 e iPhone 12 Pro, mentre sono esclusi dal programma iPhone 12 Mini e iPhone 12 Pro Max. Secondo le stime di Cupertino le unità coinvolte sarebbero “una piccola percentuale“, stima però non meglio argomentata.

Tre le possibilità per portare in riparazione il proprio iPhone 12 senza dover affrontare spese di sorta: trovare un servizio di riparazione Apple autorizzato, recarsi presso un Apple Store o contattare il Supporto Apple. Prima di avviare la riparazione il gruppo consiglia un backup completo del terminale tramite iCloud o computer, così da poter in seguito ripristinare tutte le proprie app ed i propri dati. Aggiunge inoltre Cupertino:

Se il tuo iPhone 12 o iPhone 12 Pro ha altri danni che possano impedire la riparazione (quale ad esempio uno schermo danneggiato), il problema va risolto prima di rivolgersi al servizio. In alcuni casi potrebbero esserci dei costi associati a queste riparazioni aggiuntive.

Questo servizio aggiuntivo (valido entro 2 anni dall'acquisto dello smartphone) non estende la durata della garanzia prevista. Apple ha evidentemente identificato la causa del glitch ed ha la necessità di intervenire dal punto di vista hardware nel caso in cui il problema dovesse manifestarsi.