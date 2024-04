iPhone 13: è BEST BUY su eBay, solo 534€

Finalmente tutti possono accedere a un vero e proprio top di gamma a prezzo contenuto. Apple iPhone 13 128GB è in super offerta a soli 534,90 euro su eBay. Approfittane subito a questo link! Ma ricordati che per ottenerlo a questo prezzaccio devi inserire il Coupon PSPRAPR24.

Si tratta di un’occasione d’oro per ottenere questo smartphone iOS a prezzo da vero best buy. L’affare del giorno ti sta aspettando, ma sono rimasti solo gli ultimi pezzi. Devi essere veloce e inclusi hai anche consegna gratuita e tasso zero con PayPal.

iPhone 13: un’ottima scelta

Con un Apple iPhone 13 128GB fai veramente tutto. Le chiamate sono chiare sia con audio in capsula che vivavoce. La connessione supporta la tecnologia 5G per una maggiore velocità nelle aree coperte e il WiFi è estremamente stabile. Insomma, zero problemi di connessione online.

Inoltre, il chip A15 Bionic di Apple spinge le prestazioni a livelli molto alti, non lasciandoti scoperto nemmeno con app e giochi più impegnativi. Tutto risulta sempre estremamente fluido, per un’esperienza appagante anche in multitasking.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici non solo è meraviglioso, ma anche molto resistente grazie alla tecnologia Ceramic Shield che garantisce ottima resistenza a urti e cadute accidentali. Scatta foto e riprendi video come un professionista dalla doppia fotocamera professionale.

Sfruttalo tutto il giorno e oltre con una sola carica grazie alla sua batteria dalla capienza ampia e dalla gestione delle risorse intelligente. Acquistalo subito a soli 534,90 euro su eBay. Sfrutta l’occasione del Coupon PSPRAPR24. Hai anche la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero.