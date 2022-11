iPhone 13 con CONSEGNA IMMEDIATA: offertona su eBay

Se hai perso il Black Friday non disperare perché le offerte non sono ancora finito. Certo, devi fare in fretta, specialmente se vuoi aggiudicarti questo iPhone 13 da 128GB ad un prezzo di 749 euro. Aggiungilo al carrello e, grazie alla spedizione gratuita ed immediata, lo ricevi nel giro di 3 giorni.

iPhone 13 in offerta: sì, ne vale ancora la pena

iPhone 13 è ancora oggi uno smartphone eccezionale: del resto, dal lancio è passato un anno e, come si sa, per i dispositivi Apple il tempo passa molto lentamente. Il suo fantastico display da 6.1 pollici di tipo Super Retina XDR OLED a 460 ppi è alimentato da un potente processore Apple A15, affiancato da un comparto di fotocamere di qualità da 12 megapixel.

Lo smartphone oggetto di questa promozione è la colorazione Mezzanotte, comprensivo ovviamente di scatola originale che include il tuo nuovo iPhone 13 e un cavo USB-C/Lightning per la ricarica.

Effettuando l’acquisto su eBay sei protetto dalla garanzia cliente del sito che ti assicura 30 giorni di rimborso completo per qualsiasi ragione. Puoi pagare con il metodo di pagamento che preferisci tra PayPal, Google Pay e carta di credito o debito Mastercard/Visa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.