iPhone 13: crolla ancora il prezzo del ricondizionato

Amazon ha deciso di abbassare ancora di più il prezzo dell’intramontabile Apple iPhone 13 128GB. Ricondizionato, in condizioni eccellenti, oggi costa ancora meno. Acquistalo a soli 518,99 euro, invece di 649 euro. Si tratta di un’ottima occasione da prendere al volo prima che le scorte terminino in sold out. Attualmente, al momento della scrittura, ne sono rimasti solo 9 pezzi disponibili. La consegna gratuita e la possibilità di pagare a rate sono incluse per tutti gli abbonati Prime.

iPhone 13 128GB: acquistalo subito a questo prezzo

Un prezzo davvero incredibile per il fantastico Apple iPhone 13 128GB. Oggi su Amazon fai l’affare, ma devi essere veloce per aggiudicartene almeno 1 dei 9 disponibili. Con il chip A15 Bionic è super veloce. Le prestazioni elevate ti assicurano un’esperienza utente sempre fluida e mai avvilente. Le app e i giochi vengono gestiti alla perfezione anche in multitasking. E poi hai il display Super Retina XDR da 6,1 pollici che è una vera bomba.

Acquistalo adesso a soli 518 euro. Grazie ad Amazon hai un prodotto ricondizionato che è stato ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati. Beneficia del supporto rapido per reclami e risoluzione dei problemi. Inoltre, è idoneo alla sostituzione o al rimborso entro 1 anno dal ricevimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.