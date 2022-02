iPhone 13 da 128GB a prezzo CALDISSIMO: su eBay è l'affare del giorno

Se da tempo stavi pensando di portarti a casa il magnifico iPhone 13, credimi, questo è il momento che stavi aspettando. In promozione su eBay, lo smartphone di casa Cupertino è disponibile a prezzo mai visto prima: con 739,90€ te lo porti a casa in un solo click. Non solo hai le spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia, ma si tratta della versione da 128 GB per il massimo della comodità.

Non aspettare troppo perché ho il presentimento che terminerà presto.

iPhone 13, il favoloso melafonino diventa tuo

Contando che ha un prezzo di listino molto più superiore a quello che ti offre eBay, questa è una promozione da prendere al volo. La voglia di cambiare smartphone si è fatta sempre più grande in te e con l’annuncio di questa nuova serie, Casa Cupertino ha proprio segnato il centro.

In colorazione Midnight, iPhone 13 si presenta bellissimo con i suoi bordi squadrati che danno inizio a una nuova generazione. Al suo interno tutte le migliori tecnologie per farti volare da un applicazione all’altra con un solo click. La qualità del display da 6,1 pollici regna suprema, aspetta di metterci gli occhi sopra per amarlo dal primo secondo.

Non manca tra le caratteristiche salienti la nuovissima funzione cinema che ti fa diventare un registra nel giro di due secondi. Fotocamere da paura per fotografie spettacolari anche in pieno buio e con gli autoscatti.

Insomma, se aggiungi che è resistente all’acqua e la batteria dura una giornata intera, è senza ombra di dubbio lo smartphone che devi portarti a casa.

Mai stato così conveniente, te lo porti a casa con soli 739,00€ su eBay. Lo ordini e lo ricevi a casa in uno o due giorni con le spedizioni completamente gratuite. Vuoi che te lo dica? Risparmi più di 100 euro se ti affretti a farlo diventare tuo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.