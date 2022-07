iPhone 13 è ancora lo smartphone più venduto

Il mercato degli smartphone è in calo, questo è un dato di fatto, ma la situazione non sembra aver avuto impatti su Apple, visto e considerato che iPhone 13 continua a primeggiare e vendere piuttosto bene (tra l’altro su Amazon viene spesso proposto a prezzo scontato). Per il primo trimestre 2022, infatti, l’azienda della “mela morsicata” è in prima posizione per quanto concerne le vendite degli smartphone appartenenti al segmento premium e al secondo posto in quelle generali su scala globale.

iPhone 13: le vendite continuano ad andare bene

Due fornitori hanno inoltre comunicato che le vendite degli iPhone continuano ad andare a gonfie vele anche a luglio, nonostante le avvisaglie di diminuzione della domanda del mercato per altri produttori di smartphone.

Basti pensare che le spedizioni di luglio per l’iPhone 13 da una fabbrica sono state un terzo in più rispetto a luglio dello scorso anno. Si tratta di una situazione particolarmente insolita, in quanto generalmente le vendite degli iPhone tendono a rallentare nel periodo esitvo poiché i consumatori attendono i nuovi modelli che Apple rilascia tradizionalmente a settembre.

Una plausibile spiegazione alla cosa sarebbe da ricercare nel fatto che il prossimo iPhone 14 potrebbe presentare caratteristiche non molto dissimili da iPhone 13. Il futuro modello di smartphone del gruppo di Cupertino dovrebbe infatti disporre del medesimo processore del precedente e design e fotocamera simili, le vere differenze si noteranno invece con la variante Pro.

Sempre a proposito di iPhone 14, gli analisti del Wall Street Journal ritengono che al momento del lancio il dispositivo sarà in grado di raggiungere risultati ancora migliori, in termini di vendite, rispetto al modello attuale.

