iPhone 14: i dummy mostrano le principali differenze

Continuano a impazzare le indiscrezioni relative a iPhone 14, la futura generazione degli smartphone a marchio Apple che come di consueto dovrebbe essere presentata a settembre nel corso di un evento dedicato. Nel corso delle ultime ore, infatti, è stato condiviso online un video che mostra i dummy di tutti e quattro i prossimi modelli di “melafonino”, i quali mettono ben in evidenza le principali differenze che intercorrono tra essi.

iPhone 14: il video che mostra i dummy

Per quel che concerne la parte frontale, iPhone 14 (6,1″) e 14 Max (6,7″) continueranno ad avere il classico notch, mentre 14 Pro (6,1″) e 14 Pro Max (6,7″) per la prima volta avranno un doppio foro per ospitare la fotocamera frontale e i sensori.

Per quanto riguarda, invece, la parte posteriore dei device, i modelli non Pro saranno dotati di due fotocamere sul retro, mentre saranno tre quelle di 14 Pro e 14 Pro Max.

Dovrebbero cambiare pure i materiali: acciaio inossidabile sulle varianti Pro e alluminio sugli altri. Si è addirittura ipotizzato che i due modelli appartenenti alla fascia premium possano essere realizzati in lega di titanio.

Chiaramente, trattandosi di informazioni non ufficiali e non confermate in alcun modo da parte di Apple è bene tenere presente che potrebbero rivelarsi inesatte o comunque non del tutto veritiere.

Chi non può attendere il lancio dei prossimi modelli di iPhone, ma ha comunque necessità di cambiare smartphone e desidera rivolgersi a un dispositivo a marchio Apple, può valutare di acquistare iPhone 13, l’ultimo modello attualmente in commercio, disponibile pure su Amazon a prezzi spesso decisamente più bassi di quelli di listino.

