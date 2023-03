iPhone 13 è lo smartphone più venduto nel 2022

Counterpoint ha pubblicato un nuovo studio che mette in evidenza quelli che sono stati gli smartphone più venduti nel 2022 e dal quale emerge chiaramente un scenario, anzi due: Apple riesce a dominare in maniera indiscussa la classifica e iPhone 13 è il vincitore.

iPhone 13: primo tra gli smartphone più venduti da gennaio a dicembre 2022

Lo studio organizza i vari dispositivi coinvolti con posizionamento in classifica di ciascuno di essi suddiviso per mese, da gennaio a dicembre 2022. I primi dieci modelli hanno rappresentato il 19% delle vendite, che è il medesimo valore del 2021. Secondo Counterpoint, però, questa percentuale potrebbe crescere già a partire da quest’anno.

Come anticipato Apple è il primo brand ad avere nella top dieci otto dispositivi, ma lo smartphone più venduto in senso assoluto è iPhone 13, il quale ha rappresentato il 28% delle vendite complessive di smartphone Apple nel 2022 ed è riuscito a mantenere il primo posto in modo ininterrotto da gennaio ad agosto, cedendo poi il passo al 14 Pro Max presentato questo autunno, il quale è andato a piazzarsi al quarto posto per l’ultimo trimestre dell’anno.

In seconda posizione, invece, c’è iPhone 13 Pro Max, mentre al terzo posto in classifica è presente il già citato 14 Pro Max. Gli altri cinque iPhone classificati sono il 13 Pro in quinta posizione, il 12 al sesto posto, il 14, 14 Pro e SE 2022 che occupano rispettivamente settimo, ottavo e nono posto.

Il resto degli smartphone in classifica non a marchio Apple che sono due device Samsung: il Galaxy A14 in quarta posizione e il Galaxy A03 al decimo posto.

