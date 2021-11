iPhone 13 Mini al MINIMO STORICO: non fartelo scappare

Finalmente i nuovi melafonini di Apple vedono i loro prezzi scendere di qualche decina di euro. Dopo mesi di attesa è arrivata finalmente l'ora per te di acquistare il tuo nuovo smartphone puntando perché no, ad un perfetto iPhone 13 Mini! In promozione su Amazon lo fai arrivare a casa con soli 877,05€, un vero minimo storico. Infatti il ribasso del 9% provoca uno sconto di ottanta euro che non è male.

Puoi pagarlo finanche con finanziamento a Tasso Zero e riceverlo a casa senza alcun costo aggiuntivo. Non fartelo scappare!

iPhone 13 Mini: tutto quello che devi sapere

Nonostante sia lo smartphone più piccolo della linea di Apple, questo ha delle dimensioni praticamente perfette. Se sei alla ricerca di un prodotto che possa stare senza problemi nel palmo di una mano e ti faciliti un utilizzo dinamico e quotidiano, questo è proprio ciò che fa per te.

Le dimensioni ridotte non significano però tecnologia dimezzata: come i suoi fratelli maggiori anche questo smartphone conta al suo interno la créme de la créme. Infatti monta un display Super Retina XDR, un Chip A15 Bionic e un apparato fotografico di prima qualità.

Con la modalità Cinema diventi praticamente un regista che immortala i ricordi più belli con qualità da grande schermo!

Ti farà felice sapere che la promozione è attiva non solo sulla colorazione Midnight (nera) ma altresì sulla versione con 256 GB di memoria a tua completa disposizione.

Acquista subito il tuo iPhone 13 Mini su Amazon a soli 877,05€. Lo ordini e lo ricevi a casa senza dover pagare le spedizioni. Per poter accedere al finanziamento a Tasso Zero non devi far altro che scegliere Cofidis come modalità di pagamento.