iPhone 13 Mini: ECCELLENZA a soli 649€ OGGI su Amazon

Stanco dei soliti smartphone dal display immenso scomodi da tenere in tasca? Proprio in questo momento Amazon ha abbattuto il prezzo dell’eccellente Apple iPhone 13 Mini. Cosa stai aspettando? Acquistalo ora a soli 649 euro, invece di 839 euro. Uno sconto del 23% su questo smartphone non si era mai visto! Tra l’altro hai tutti i vantaggi Prime se sei un abbonato al servizio. La consegna gratuita è inclusa nella promo e puoi anche decidere di pagare in 5 rate a tasso zero da soli 129,80 euro al mese.

iPhone 13 Mini: super portatile, potenza senza rinunce

Apple iPhone 13 Mini è lo smartphone portatile per eccellenza. Grazie al suo display da 5,4 pollici lo metti in tasca senza problemi e lo utilizzi senza compromessi. Infatti, lo schermo è dotato della tecnologia Super Retina XDR che riesce a dare il suo meglio in colori e dettagli. Il chip A15 Bionic assicura prestazioni di altissimo livello e non lascia spazio a bug o rallentamenti. La batteria è incredibilmente avanzata perché garantisce un utilizzo anche intensivo per tutto il giorno.

Acquistalo ora a soli 649 euro, invece di 839 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.