iPhone 13 Mini, il primo sconto è su Amazon

Chi sceglie oggi un iPhone 13 ha poca possibilità di scelta in virtù della scarsa disponibilità di modelli per l'acquisto immediato, ma in cambio ha subito un'occasione di cui poter approfittare: si tratta del primo sconto in assoluto, che ricade sui modelli “Mini”. Alla luce della tenuta di prezzo che hanno solitamente gli iPhone, lo sconto è tutt'altro che “mini” però: un 3% immediato è sicuramente qualcosa di interessante.

iPhone 13 mini: ecco il primo sconto

Bisogna però scegliere: se il modello da 128GB sarà disponibile per la spedizione soltanto tra “1-2 mesi” (così dichiara Amazon sulla pagina specifica), il modello da 256GB è invece immediatamente disponibile. In quest'ultimo caso il prezzo passa da 959 a 937,19 euro. Una scelta ovvia? Se si ha fretta di averlo, si. Se non si ha fretta la scelta è più ampia, ma va messo in conto che tempistiche di questo tipo siano all'ordine del giorno per la prossima sfornata di melafonini.

Nessuno sconto sul modello da 512GB, né su altri. Insomma: l'iPhone 13 Mini da 256GB scontato a 937,19 euro è la prima vera occasione con consegna immediata. Passata questa parentesi, si tornerà ad attendere nuove disponibilità visto che la quasi totalità dei modelli è ormai nuovamente in consegna tra varie settimane.