iPhone 13: niente cancellazione del rumore, non è un bug

Tutti i modelli di “melafonino” sino alla serie 12 permettono di sfruttare la cancellazione dei rumori ambientali durante le chiamate, una funzione utilissima per effettuare conversazioni di qualità superiore, riducendo il rumore ambientale di fondo durante le conversazioni telefoniche quando si tiene il ricevitore vicino all'orecchio. Su iPhone 13, però, la cancellazione del rumore è assente.

Apple conferma, iPhone 13 non ha la cancellazione del rumore

È una mancanza in merito alla quale Apple non ha mai fornito spiegazioni, al punto tale che in molti ritenevano potesse essere un bug. Stando però a quanto recentemente emerso le cose non starebbero così. L'azienda di Cupertino, infatti, ha finalmente deciso di pronunciarsi in merito a questa piccola, ma decisamente fastidiosa carenza.

La mancanza non pare un caso: molto “semplicemente” la serie 13 di iPhone non supporta la cancellazione del rumore di fondo e non ci sono piani per la sua introduzione in un secondo momento. A renderlo noto è stato un utente che aveva contattato il supporto Apple qualche settimana fa per ottenere maggiori dettagli al riguardo e che ha poi ricevuto conferma da parte dell'azienda che non si tratta di un bug, ma che sì, la feature è effettivamente mancante.

Riportiamo di seguito in forma tradotta l'esatta risposta data all'utente dal supporto Apple.

Abbiamo un aggiornamento su questo. La cancellazione del rumore del telefono non è disponibile sui modelli di iPhone 13, motivo per cui non vedi questa opzione in Impostazioni.

L'assenza della cancellazione del rumore su iPhone 13 – che che su tutti gli altri modelli di iPhone può essere attivata recandosi nelle “Impostazioni” di iOS, selezionando la voce “Accessibilità”, quindi quella “Contenuti audiovisivi” e abilitando l'interruttore accanto alla voce “Cancellazione rumore” – è, dunque, una scelta voluta e al momento non ci sono indicazioni in merito ad una futura reintroduzione. Magari ai piani alti di Apple non la ritenevano una caratteristica così rilevante o forse c'è qualche incompatibilità non nota con l'ultimo modello di smartphone Apple.