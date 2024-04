iPhone 13 al prezzo MINIMO STORICO su eBay, anche Tasso Zero

Uno dei più acclamati smartphone iOS di tutti i tempi è il fantastico Apple iPhone 13 128GB, un vero e proprio best buy per prezzo e qualità offerta dalle sue specifiche tecniche. Anche se è passato qualche tempo dalla sua uscita si mantiene ancora bene. Acquistalo ora al minimo storico.

L’offerta speciale la trovi su eBay, ma devi sbrigarti perché sta andando a ruba. Fino a esaurimento scorte è tuo a soli 559,90 euro. Un prezzo davvero bassissimo. Un’opportunità incredibile per un telefono potente e veloce. La consegna gratuita e il tasso zero sono inclusi nella promozione.

iPhone 13: passa il tempo, ma rimane un ottimo smartphone

Nonostante siano passati alcuni anni dal debutto dell’Apple iPhone 13 128GB, oggi rimane ancora un ottimo smartphone da prendere in considerazione. Piuttosto che optare per un buon mediogamma, quasi allo stesso prezzo di aggiudichi un vero e proprio bolide che non ti deluderà.

Quando entra in funzione il chip Apple A15 Bionic non ce n’è più per nessuno. App e giochi girano che è uno spettacolo, anche in multitasking. Non ci sono limiti per questo potente processore che gestisce perfettamente tutte le funzionalità in modo da garantire un ottimo consumo energetico.

Infatti, la batteria ti permette di arrivare a fine giornata con una buona percentuale di carica residua. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è l’altra chicca che rende tutto spettacolare per colori reali e dettagli speciali. Acquistalo adesso al suo minimo storico su eBay.