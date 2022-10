iPhone 13 Pro Max 1 TB: offerta Prime Day al MINIMO storico

I Prime Day di ottobre 2022 possono darti l’opportunità di farti un regalo a dir poco speciale. iPhone 13 Pro Max, colorazione oro e con 1 TB di memoria, è in offerta infatti al suo prezzo più basso di sempre con uno sconto di quasi 300 euro!

Comprendi bene che si tratta di una grandissima occasione per uno smartphone che non ha bisogno di presentazioni: si tratta del meglio in assoluto tra i prodotti della scorsa generazione di telefoni Apple e che puoi fare tuo ad un costo veramente speciale. Per accedere all’offerta, devi essere abbonato Amazon Prime. In caso, puoi sfruttare la prova gratuita di 30 giorni.

iPhone 13 Pro Max: il meglio di casa Apple in offerta per i Prime Day

Se non vuoi spendere i soldi necessari per l’equivalente tra gli smartphone della serie iPhone 14, con iPhone 13 Pro Max risparmi e ti porti a casa un dispositivo incredibile. L’elegantissima colorazione oro è risaltata dal display Super Retina XDR da 6.7 pollici con ProMotion, tecnologia che offre un’esperienza visiva fluida e reattiva.

Il sistema di fotocamere professionali da 12 megapixel, con teleobiettivo, grandangolo e ultragrandangolo, scanner LiDAR, zoom ottico 6x, fotografia macro, stili fotografici, video ProRes, Smart HDR 4, Apple ProRAW e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision esalterà la tua creatività. L’obiettivo frontale da 12 megapixel con modalità Notte e registrazione in 4K HDR non ti deluderà nemmeno per selfie e videochiamate.

Il tutto alimentato da un potente processore Apple A15 Bionic per prestazioni fulminee e un’autonomia super: fino a 28 ore in riproduzione video. E con 1 TB di spazio archivi tutto ciò che vuoi!

Dal design robusto con Ceramic Shield e resistenza all’acqua certificata di grado IP68, iPhone 13 Pro Max è uno smartphone d’élite pensato per chi non cerca compromessi. Se non per il prezzo: solo per oggi e domani, per i Prime Day, hai uno sconto di quasi 300 euro. Sarebbe da pazzi non approfittarne.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.