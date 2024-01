iPhone 13 Pro Max 256GB: va una BOMBA e COSTA NIENTE

Sono rimasti pochissimi pezzi disponibili del fantastico Apple iPhone 13 Pro Max da 256GB. Lo trovi ricondizionato su Amazon a un prezzo sorprendente. Acquistalo a soli 777 euro. Si tratta di un’occasione irripetibile che ottieni grazie a un’offerta fantastica ricca di vantaggi. Le condizioni del prodotto sono eccellenti. Quindi è un vero e proprio affare. Inoltre, hai la consegna gratuita inclusa nel prezzo. Sbrigati, solo 5 pezzi disponibili.

iPhone 13 Pro Max: 256GB di puro godimento

Goditi un Apple iPhone 13 Pro Max. Con 256GB di ROM hai tutto lo spazio necessario per app, giochi e archiviazione. Il display Super Retina XDR ProMotion è pazzesco. Pensa, la frequenza di aggiornamento arriva fino a 120Hz assicurandoti una fluidità senza paragoni. Il processore A15 Bionic è incredibilmente veloce e porta le prestazioni a livelli eccellenti. Zero rallentamenti e super potenza. La tripla fotocamera è esagerata perché consente scatti e riprese da vero professionista.

Acquistalo ricondizionato a soli 777 euro. Hai 1 anno di tempo per restituirlo. Inoltre, ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.