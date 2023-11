iPhone 13 Pro Max in offerta: OCCASIONE AMAZON sul ricondizionato

Amazon offre un’occasione straordinaria: un iPhone 13 Pro Max da 128GB ricondizionato in offerta a soli 789 euro. Non lasciarti scappare questa occasione che ti permette di avere un telefono eccezionale, ancora attualissimo, praticamente come nuovo ad un prezzo super.

iPhone 13 Pro Max ricondizionato su Amazon: perché conviene

Stiamo parlando di un iPhone 13 Pro Max che è stato professionalmente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati di Amazon. Questo processo di ricondizionamento è finalizzato a garantire che il telefono sia in condizioni eccellenti e completamente funzionante.

Anche se non è certificato da Apple, questo iPhone 13 Pro Max ricondizionato è una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo Apple di alta qualità a un prezzo più conveniente.

Il telefono è classificato in “condizioni eccellenti“. Questo significa che non mostra segni di danni estetici visibili a una distanza di 30 centimetri, il che lo rende esteticamente perfetto. Inoltre, avrai una batteria che supera l’80% di capacità rispetto a un nuovo dispositivo.

Per garantirti tranquillità, questo prodotto ricondizionato è coperto dalla garanzia di Amazon Renewed di 1 anno. Ciò significa che, nel caso in cui il dispositivo non funzioni come previsto, sei coperto da Amazon.

Ora, andiamo alle caratteristiche del telefono stesso:

Display Super Retina XDR da 6,7″ con ProMotion

Sistema di fotocamere Pro da 12MP, tra cui un teleobiettivo, un grandangolo e un ultra-grandangolo. Queste fotocamere offrono incredibili funzionalità come scanner LiDAR, zoom ottico 6x, fotografia macro, Stili fotografici, video ProRes e molto altro.

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision.

Chip A15 Bionic per prestazioni straordinarie.

Fino a 28 ore di riproduzione video, offrendo una delle migliori autonomie disponibili su qualsiasi iPhone.

Design robusto con Ceramic Shield e resistenza all’acqua di grado IP68.

iPhone 13 Pro Max è ancora oggi uno dei dispositivi più potenti sul mercato, e grazie all’offerta di Amazon su un modello ricondizionato, ora puoi averlo a un prezzo incredibilmente vantaggioso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.