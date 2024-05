iPhone 13: SPLENDIDO a soli 524€, tuo SOLO su eBay

Apple iPhone 13 128GB continua a rimanere un ottimo smartphone per design e prestazioni. Si tratta della soluzione perfetta quando cerchi un top di gamma a prezzo concorrenziale e super vantaggioso. Ogni tanto si trovano offerte molto interessanti. Proprio come questa che ti permette di acquistarlo a 524,90€.

Una sorta di super minimo storico, per una quantità disponibile limitata su eBay. Una volta messo in carrello dovrai procedere con la conferma dell’ordine, ma poco prima devi inserire il Voucher PSPRMAY24 nell’apposita sezione destinata ai Codici Sconto. La consegna gratis e il tasso zero con PayPal sono inclusi.

iPhone 13: un vero best buy oggi su eBay

Corri subito su eBay e approfitta del prezzo da vero best buy riservato per l’ottimo Apple iPhone 13 128GB. Cosa stai aspettando? Mettilo subito in carrello! Sono rimasti solo gli ultimi pezzi disponibili. Te ne innamorerai immediatamente, fin dalla prima accensione. Una vera e propria bomba.

Grazie al suo innovativo display Super Retina XDR da 6,1 pollici, ancora montato sugli ultimi modelli iPhone, hai immagini dai colori estremamente vivaci, i dettagli meravigliosi e la fluidità impeccabile. Tutto questo è sapientemente gestito dal processore A15 Bionic, ancora molto attuale.

Questo smartphone iOS non teme il multitasking, per una gestione brillante di tutte le app e di tutti i giochi, anche contemporaneamente. La doppia fotocamera regala scatti incredibili e riprese video super dettagliate. Acquista il tuo nuovo iPhone 13 a soli 524,90€ grazie al Coupon PSPRMAY24.