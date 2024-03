iPhone 13: strepitoso MINIMO STORICO con le ultime offerte di primavera

iPhone 13 è la scelta migliore se vuoi acquistare un nuovo smartphone Apple senza spendere troppo ma anche senza rinunciare alla qualità, perché parliamo di un telefono ancora tremendamente attuale e all’avanguardia.

Lo sconto Amazon attivo per le ultime ore delle offerte di primavera ti permette di averlo al minimo storico assoluto di soli 599 euro: una strepitosa opportunità pagabile anche a rate e che non puoi assolutamente farti scappare.

iPhone 13: perché ne vale la pena ancora oggi

iPhone 13 è uno smartphone capace di sorprenderti anche a più di due anni dal lancio: a cominciare dal suo magnifico display Super Retina XDR da 6,1 pollici, che offre colori vibranti, contrasto eccezionale e una luminosità sorprendente.

Uno schermo che esalta la doppia fotocamera da 12 megapixel, con obiettivo grandangolare e ultra-grandangolare, con cui catturare ogni immagine con una precisione e una qualità straordinaria. Inoltre, puoi anche registrare video in 4K HDR con dolby Vision per un risultato mozzafiato. Per selfie e videochiamate c’è invece un’ottima fotocamera anteriore da 12 megapixel.

Il chip che alimenta tutto questo è l’Apple A15 Bionic che combina alte prestazioni e un’efficienza energetica senza pari che, per il nuovo ti permette di arrivare a 19 ore di riproduzione video. Il robusto design Ceramic Shield, che conferisce solidità ed eleganza, insieme alla resistenza all’acqua di grado IP68 lo rende ancora oggi uno smartphone completo e che fa invidia a molti telefoni di ultima generazione.

Il minimo storico Amazon, valido ancora per poche ore, è dunque un’occasione da non perdere: acquistalo a soli 599 euro, anche a rate. Non te ne pentirai.