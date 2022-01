iPhone 13 torna disponibile a prezzo TOP: affrettati

Se da tempo stavi pensando di acquistare il nuovissimo iPhone 13 allora devi prendere proprio in considerazione questa promozione su Amazon che ti permette di farlo diventare tuo con soli 999,00€. Grazie al ribasso del 6% risparmi più di cinquanta euro sul prezzo di listino avendo davanti a te un'ottima opportunità se consideri che è anche il modello da 256 GB di memoria.

Tuttavia le sorprese non terminano qui visto che al momento del pagamento puoi optare per il finanziamento a Tasso Zero che rende l'acquisto ancora più comodo. Con Prime, poi, riceverlo non può che essere questione di giorni… Letteralmente!

iPhone 13: tutto quello che stavi cercando

Credo non ci sia bisogno di descrivere iPhone 13 visto e considerato che dalla sua fama tutti lo conoscono. In ogni caso riportare alla mente il perché questo dispositivo sia fantastico è semplicissimo: già solo osservandolo se ne può apprezzare l'estetica curata nei minimi particolari. Hai l'occasione di farlo tuo nella colorazione Azzurra che dona un tocco di brio a tutto quanto.

Con il display Super Retina XDR da 6,1 pollici non puoi non apprezzare la visione che ti regala ma soprattutto con il chip A15 Bionic questo smartphone vola sotto le tue mani regalandoti un'esperienza priva di rallentamenti e tutto il resto.

Tralasciando la parte “tecnica”, ti voglio rammentare che ovviamente monta un sistema fotografico di tutto rispetto dove viene aggiunta la nuovissima modalità cinema che ti permette di replicare l'effetto del grande schermo nel tuo piccolo. Infine anche la batteria è stata migliorata e ti supporta per un giorno interno senza alcun problema.

Acquista subito il tuo iPhone 13 da 256 GB di memoria su Amazon a soli 999,00€ potendo scegliere di pagarlo anche con Finanziamento a Tasso Zero.