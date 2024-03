iPhone 13: il TRUCCO per COMPRARLO a soli 532€ su eBay

Apple iPhone 13 128GB è un ottimo smartphone iOS, ancora molto valido per prestazioni e utilizzo. Oggi puoi comprarlo su eBay a soli 532 euro. Il trucco è quello di inserire il Coupon PSPRMAR24 dopo averlo messo in carrello. Come per magia vedrai cambiare il prezzo e diventare così conveniente.

Un’occasione davvero speciale che sta andando a ruba. Quindi ti consigliamo di essere veloce per non perderla. Con eBay hai anche il vantaggio di poter approfittare della consegna gratuita direttamente a casa tua e di pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal.

iPhone 13 128GB: un vero spettacolo

Con un Apple iPhone 13 128GB ti assicuri un compagno di avventure che non ti abbandonerà mai. L’ecosistema iOS è perfetto per assicurarti un’esperienza utente sempre soddisfacente perché fluida e pratica Inoltre, il chip A15 Bionic rende tutto ancora più veloce e fluido. Le prestazioni sono incredibili.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è una vera bomba. Fluidità e dettagli sono incredibili. Guarda film e serie TV senza rimpiangere il televisore. In viaggio è perfetto per goderti qualsiasi contenuto senza problemi perché la luminosità è eccellente anche sotto la luce del sole.

Aggiungilo subito in carrello a soli 532 euro! Non dimenticarti che eBay ti permette di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini di importo uguale o superiore a 30 euro. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare la formula “Paga in 3 Rate” per ottenere questo mini finanziamento molto interessante.